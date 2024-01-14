Şehit babası evladıyla böyle vedalaştı: "Seninle gurur duyuyorum oğlum" | Video 14.01.2024 | 08:37 Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan’ın babası İbrahim Aslan, evladıyla tabutu başında "Seninle gurur duyuyorum oğlum" sözleriyle vedalaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara toprağa verdiği oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun" diye seslendi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 29 yaşında şehit olan Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen baba, metanetiyle Türkiye'ye örnek oldu. Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi.