Şehit evinden Türk bayrağını böyle indirmişti! Yargılanmasına başlandı | Video

Şehit Jandarma Astsubay Esma Çevik Akgül’ün baba evine asılı Türk Bayrağı’na saldıran Gülten Topuz hakim karşısına çıktı. Topuz mahkemeye verdiği ifadede engelli kızı huysuzlandığı için bayrağı indirdiğini söyledi.

Şehit Jandarma Astsubay Esma Çevik Akgül'ün baba evine asılı Türk Bayrağı'na saldıran Gülten Topuz'un yargılanmasına başlandı. Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülten Topuz ve şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in babası şikayetçi Hüseyin Akgül katıldı.

Kimlik tespitinde kendisinin okuma yazmasının olmadığını ve 3 çocuklu olduğunu aktaran sanık Gülten Topuz, olayın gerçekleştiği gün, engelli kızıyla birlikte yolda yürüdüklerini, müştekinin evinin önündeki bayrağı gördükten sonra kızının huysuzlandığını söyledi.

Gülten Topuz, mahkemede kızının bayraklara merakı olduğunu aktararak, "Olay günü oradan kızımla geçiyorduk. Şehit evi olduğunu bilmiyordum. Asker çocukları var falan sandım. Çocuğum bayrağı görünce huysuzlandı. Binadakilere, 'Bayrağı kaldırın çocuk huysuzlanıyor beni dövüyor.' dedim. Çocuk 150 kg, zapt edemiyorum, bayrağı almak istedi. Çevredekiler bana hakaret edince ben de onlara ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Şikayetçi Hüseyin Akgül, kamera görüntülerinde sanığın bayrağa kasten saldırdığının ispatlı olduğunu, savunmasına itibar edilemeyeceğini kaydetti.

Bayrağa engelli kızın değil sanığın kendisinin saldırdığını da aktaran Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, "Sultangazi'de herkes benim evimin şehit evi olduğunu bilir. Benim kızım boğaz köprüsünden bayrakla atlamış, Türkiye'nin en iyi bomba imha uzmanıdır. Olaydan 5 ay kadar önce şehit düşmüştü. Kızımın cenazesini parça parça aldım. Ben de olay günü hastanedeydim, evde olsaydım durum farklı olurdu. Ayrıca bu eylemi sanığın kızı yapsaydı, zihinsel engellidir, bilemez tamam derdim. Ama aksine eylemi sanık gerçekleştirmiştir. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi olmasına ihtimali nedeniyle dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehit Esma Çevik'in Babası Hüseyin Akgül, "Bu olay gerçekten de üzücü bir olay olduğu için ben bile üzüldüm. Bir baba olarak ben kızımı şehit olduğunda kızımın bedeni dağılmış haldeydi. Bu kişi gelip jandarmanın astığı bayrağı koparacak, tüm şehitlere hakaret edecek. Benim kızım hakkında da küfürlü konuşacak. Bu olay kasten yapılmış yada yaptırılmış bir olaydır. Çocuğun arkasına sığınmaya çalışıyor. Bu durumun çocuğuyla hiçbir ilgisi yok. Çocuğunu bıraktıktan sonra aradan zaman geçiyor gelip bayrağa asılıyor. Daha önceki ifadelerde diyor ki bayrak yırtıldı. Ben katlayıp koydum. Kamera kayıtlarında öyle bir şey yok. Asılıyor, koparıp yere fırlatıyor. Sonra şehitlerimize ve benim kızıma bir sürü hakaretler ediyor. Bu yüzden de ben dava açtım. Bugün ilk dava görüldü ve ertelendi. Şehitler benden hesap soracak" dedi.

İDDİANAMEDEN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Hüseyin Akgül'ün, kızının şehit olması nedeniyle jandarma görevlileri tarafından evine Türk Bayrağı asıldığı, sanık Gülten Topuz'un 21 Ekim 2020'de evin önünden geçerken küfür ve hakaret ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Topuz'un" kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "kişinin hatırasına hakaret suçlarından 1 yıl 5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.