Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda | Video

İstanbul Silivri’de bir cinayetin şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin ateş açmasıyla şehit olan Cinayet Masası’nda görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.