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OTOMATİK OYNAT
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Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 120 şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 16:28
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Şehit oğlunun öğrendiği ilk türküyü evladının mezar taşına yazdırdı | Video 24.10.2022 | 15:24
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Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda | Video 24.10.2022 | 15:39
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Elazığ'da iş yeri kasasından 10 bin lira çalan şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 15:38
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Gölcük Tabiat Park'ında sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2022 | 15:30
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Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video 24.10.2022 | 14:49
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Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu | Video 24.10.2022 | 14:45
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Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 24.10.2022 | 14:41
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Elazığ'da feci kaza: 7 yaralı | Video 24.10.2022 | 14:41
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 24 Ekim 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 24.10.2022 | 10:39
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Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video 24.10.2022 | 10:48
İstanbul Silivri’de bir cinayetin şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin ateş açmasıyla şehit olan Cinayet Masası’nda görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.