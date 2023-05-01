Video Yaşam Şehit polis memuru Resul Barutçu, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Şehit polis memuru Resul Barutçu, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Şehit polis memuru Resul Barutçu, son yolculuğuna uğurlandı | Video

01.05.2023 | 13:29

Şehit polis memuru Resul Barutçu, son yolculuğuna uğurlandı.

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