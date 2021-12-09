Video Yaşam Şehit polisin katil zanlısı 4 yıldır sahte kimlikle kaçıyordu, polisin kafe denetiminde yakalandı | Video
Şehit polisin katil zanlısı 4 yıldır sahte kimlikle kaçıyordu, polisin kafe denetiminde yakalandı | Video

Şehit polisin katil zanlısı 4 yıldır sahte kimlikle kaçıyordu, polisin kafe denetiminde yakalandı | Video

09.12.2021 | 09:49

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2017 yılında henüz 1 hafta öncesinde göreve başlayan polis memuru Muhammed Uz’un şehit edilmesi olayının faili olduğu iddia edilen bir kişi, Arnavutköy’de polisin dikkati sayesinde yakalandı.

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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından Arnavutköy'de kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimde, 2017 yılında bir polisin şehit edildiği olayın faillerinden birini yakaladı. Denetimler sırasında şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çeken ve üzerinde 2 farklı sahte kimlik bulunan kişinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda, polis memuru Muhammed Uz'un şehit edilmesi, bir polis memurunun ise yaralanması olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve gerçek isminin Osman Genç olduğu öğrenilen kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Osman Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASMINI VURMAK İSTERKEN POLİSİ ŞEHİT ETTİLER
Ankara'da 2017 yılında kız kaçırma meselesinin devamında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen 2 kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş, 1 polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı.
Polis memurunun göreve başladıktan 1 hafta sonra şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 4 yıldır her yerde aranan Osman Genç, Arnavutköy'de yakalandı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kafelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bir kafede arkadaşlarıyla oturan kişinin heyecanlı ve şüpheli tavırları dikkat çekti.

4 YIL BOYUNCA SAHTE KİMLİKLE KAÇMIŞ
GBT kontrolleri yapılan kişinin polise verdiği kimlikteki fotoğrafın GBT sistemindeki fotoğrafla uyuşmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekiplerine başka bir isim ve başka bir TC numarası söyleyen şüphelinin söylediği yeni bilgiler de sistemdeki bilgilerle uyuşmayınca, şüpheli gerçek kimliğini polise söylemek zorunda kaldı.

4 yıldır Arnavutköy'de bir işletmede sahte kimlikle kasiyerlik yapan Osman Genç'in 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma kavgasının devamında 1 polisin şehit edilmesi olayının faili olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 66 adet fişek ve sahte kimlikler ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Osman Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının kafede polis ekipleri tarafından sorgulandığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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