Video Yaşam Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video

Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video

05.10.2022 | 12:33

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Diyarbakır’da iki aile arasında yaşanan kavgada yaralıların hastaneye taşınması sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özkan Yiğen’in katili 12 yıl sonra yakalandı. Saklandığı evden kaçmak üzereyken yakalanan ve hakkında 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Diyarbakır'da, 27 Ağustos 2010 günü Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik Mahallesinde iki aile arasında daha önceden bulunan bir husumetten dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında 7 kişi yaralandı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Olaya müdahale eden ekipler tarafından yaralıların hastaneye götürülüşü sırasında, husumetli tarafların yakınları pusu kurup sivil transit araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Şehit Memuru Halil İbrahim Kartoğlu Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Özkan Yiğen şehit olmuştu.

Olayın asli şüphelilerinden firari 57 yaşındaki Ramazan T., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 3 Ekim günü polisin gerçekleştirdiği operasyon sırasında saklandığı adresten kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. 12 yıl sonra yakalanan Ramazan T., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' ve '7 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası kararı olan Ramazan T., Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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