Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video

16. yüzyılda yapılan Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyon çalışmaları neticesinde ibadete açıldığını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan duyurdu. Başkan Türkmen, caminin çok badireler atlattığını, fiziken çok zarar gördüğünü hatta büyük İstanbul depreminde minaresinin yıkıldığını ama ecdat yadigârı mirasa sahip çıkmanın kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

İstanbul Üsküdar İlçesi'ndeki 16. yüzyılda yapılan Şehit Süleyman Paşa Camii'nin restorasyon çalışmaları sonrasında ibadete açıldığını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan duyurdu. Türkmen, "Üsküdar'ı Üsküdar yapan ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 16. yüzyılda yapılan Doğancılar'ın incisi Şehit Süleyman Paşa Camii'ni, yapılan restorasyonunun ardından bugün yeniden ibadet açtık. Camimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum." dedi.

"MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK BİZLERE NASİP OLDU"

Başkan Türkmen, cami hakkında bilgiler de paylaştı. Türkmen, caminin çok badireler atlattığını, fiziken çok zarar gördüğünü hatta büyük İstanbul depreminde minaresinin yıkıldığını belirtti. Ayrıca Türkmen cami hakkında şunları söyledi: "Malum dönemlerde su deposu olarak kullanıldı, tahrip oldu. Bilinçsiz tadilatlarla hususiyetini yitirdi ama manevi olarak Üsküdarlının kalbinde yaşamaya devam etti. Nihayetinde bu ecdat yadigârı mirasımıza sahip çıkmak bizlere nasip oldu. Ezansız, camisiz bir Türkiye, ezansız camisiz bir Üsküdar mümkün değildir. Camilerimize, tarihi eserlerimize bizler, sizler el birliği ile sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz."