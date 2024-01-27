Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 11:57 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.'nin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.