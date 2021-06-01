Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı | Video

Kayseri’de dün akşam saatlerinde kaçtıktan sonra yaklaşık 15 saat içerisinde 30 kilometrelik yol kat edip şehri mahalle mahalle gezen manda, belediye ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda manda, bulunduğu kamyonetten kaçtı. Sahiplerinin kovaladığı manda, kent merkezine indi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan manda, bazı yerlerde trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kaçarak Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle'ye gelen manda, burada da kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Polis ekipleri de, mandanın bulunduğu caddeden geçen araçları durdurarak, şoförleri uyardı.

GECEYİ OKULUN BAHÇESİNDE GEÇİRDİ

Kaçan manda daha sonra Melikgazi ilçesine bağlı Farabi Caddesi üzerinde bulunan bir ortaokulun bahçesine girerek gece boyu içeride kaldı. Daha sonra okula gelen görevlilerin hayvanı fark ederek haber vermesi üzerine Melikgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler okula geldi. Kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre boyunca kentin farklı mahallelerini gezen mandaya, ekipler müdahale etti. Sakinleştirici iğne ile vurulan manda, bayıldıktan sonra çekiciye yüklenerek ahırına götürüldü.

HAYVANIN SAHİBİ MANDANIN MACERASINA İNANAMADI

Dün akşam 4 tane hayvanlarının kaçtığını ve 3 tanesini hemen bulduklarını söyleyen mandanın sahibi Murat Ateş, "Biz 60 yıldır besicilik yapıyoruz. Bu bizde baba mesleği. Yeni aldığımız danaları ahıra alırken 4 tanesi kaçtı. 2 tanesini Hisarcık'ta yakaladık ahırımıza yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta. Birini havaalanında birini de yetkililerin yardımıyla okul bahçesinde bulduk. Bu durum para kaybedip, birkaç ay sonra kışlık ceketin içinde bulmak gibi bir şey. Ben bu hayvandan artık vazgeçmiştim. Birisi aradı 'Gelin dananız burada' dedi. Biz de öyle bulduk" dedi.

MANDAYA CEVHER ANLAMINA GELEN 'MÜNÜP' İSMİ KOYULDU

Olayın ardından bulunan mandaya 'Münüp' ismini koyduğunu söyleyen Ateş, "Bu olaydan sonra hayvanın ismi de 'Münüp' olsun. Herkes bulduğu hayvanının adını böyle koysun çünkü Münüp, 'cevher' demek. Ben emniyetin bu kadar güzel çalıştığını bilmiyordum. Tüm emniyet yetkililerine teşekkür ederim. Belediyenin ekipleri benim hayvanımı buradan alıp çekiciye yüklediler. Melikgazi Belediyesi ve ekiplerine çok sevgiler sunuyorum."