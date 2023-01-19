Şehri kaplayan sis bulutları görsel şölen sundu | Video
Kahramanmaraş'ta sis bulutlarının oluşturduğu tabaka, kentin yüksek kesimlerinde görsel şölen sundu.
Şehir merkezinin tamamını kaplayan sis bulutlarının görsel şölen oluşturmasını fırsat bilenler, fotoğrafını çekerek o anı hatıralarına ekledi. Oluşan beyaz örtü, dron ile de görüntülendi. Beyaz gelinliğe bürünen Ahır Dağı Yedi Kuyular Kayak Merkezi ise kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşların mekanı oldu. Ahır Dağı zirvesinde manzarayı fotoğraflayan vatandaşlar, "Bu manzarayı kaçırmak istemedik. Memleketimiz havası ve suyu ile çok güzel" dedi.
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