Video Yaşam Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video

Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video

24.04.2022 | 13:36

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Kastamonu’da kent merkezinin en işlek bölgesinde silahla çatışan şahısların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

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Olay, 2021 yılı Eylül ayında Kastamonu Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Tekin Y. ve Tugay Y. isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin Y. ve Tugay Y., birbirlerine şehrin en işlek sokaklarından birinde silahla ateş etmeye başladı. İki şüphelinin silahlarından çıkan kurşunlar ev ve iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, Tekin Y. ve Tugay Y. gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Devam eden davanın duruşmada tutuksuz Tekin Y. ve tutuklu sanık Tugay Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Tugay Y. "Ben kimseyi öldürmeye ya da yaralamaya teşebbüs etmedim. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tugay Y.'nin avukatı Ümit Yaşar Yılmaz ise yaptığı savunmada, "Tugay ve Tekin iki yakın akraba. Birbirlerine silah çekip ateş ediyorlar. Sonra araçların arkasına saklanıyor. Tekin'in attığı silah Tugay'ın baş kısmından geçip gidiyor. Tugay teslim oluyor ama Tekin silahı atıyor. Polis silahı zor buluyor. Tugay tamamen samimi ve şu anda tutuklu. Ama Tekin tutuksuz yargılanıyor. Tugay'ın olay günü 4 kişi tarafından darp edilmesi, daha öncesinde de babalarının kavgası. Bu yüzden Tugay'ın hareketi meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Tugay'ın hareketi tutukluluk gerektirmez. Daha ilk duruşmada serbest kalması gerekiyordu. Beraatını talep ediyoruz. Tutukluluğunu da göz önünde bulundurarak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz yargılanan Tekin Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti. Sanık müvekkilleri, Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaa ile ilgili savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Öte yandan, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden şehrin en işlek caddesinde birbirleriyle çatışan şahısların görüntüsü ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce bir aracın geldiği görülüyor. Ardından bir şahsın elinde silah ile kaçtığı ve bir minibüsün arkasına saklanarak ateş ettiği görülüyor. Bir süre silahla birbirlerine ateş eden şahısların ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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