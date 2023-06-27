Video Yaşam Şehrin göbeğinde eline bıçağı aldı, ortalığı birbirine kattı | Video
Şehrin göbeğinde eline bıçağı aldı, ortalığı birbirine kattı | Video

Şehrin göbeğinde eline bıçağı aldı, ortalığı birbirine kattı | Video

27.06.2023 | 08:39

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Gar Meydanı’nda psikolojik rahatsızlığı bulunan ve eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen B.D. isimli şahıs eline aldığı bıçak ile kendisine zarar vermeye çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olaya, Gar Meydanı'nın bitişiğinde bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli polisler müdahale etti. Polis ekipleri, kendisine zarar vermeye çalışan şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Şahıs, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştığı anlar ve polis ekiplerinin müdahalesi yer aldı.

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