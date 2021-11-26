Şehrin göbeğinde silahlı çatışma. Seken mermilerden biri kediyi canından etti | Video
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Elazığ’da şehrin en işlek caddelerinden birinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu.
Olay, merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi husumetlisini çay ocağında görünce yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da karşılık verdiği olayda 2 kişi yaralanırken, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.