Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 22.07.2023 | 13:13 İstanbul’da istediği parayı vermediği iddia edilen bir müşteri, taksici tarafından öldüresiye dövüldü. Yabancı kadının yüzü kanlar içinde kalırken, çevredeki birkaç kişi yardımına koştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.