Video Yaşam Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video

Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video

Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video
16.06.2021 | 11:42

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası yaşanan sel baskını iki köydeki onlarca dönümlük tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Yaşanan sel baskınında azgın sular ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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Bolvadin'e bağlı Karayokuş ve Dipevler köylerinde meydana geldi. Afyonkarahisar ile birlikte ilçelerinde de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın hemen ardından Karayokuş ve Dipevler köylerinde ani sel baskınları yaşanırken, azgın suların dere ve çevresinden şiddetli bir şekilde akması ise cep telefonları kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde suların çok şiddetli bir şekilde önüne ne katarsa sürükleyip götürdüğü gözlenirken, o anlarda köprüdeki vatandaşların ise korkarak yorum yapmaları da dikkatlerden kaçmadı. Sel baskını ile akan sular ise mısır, yulaf ve arpa gibi ürünlerin ekili olduğu onlarca metrekarelik tarım arazisine doldu. Köy sakinleri emeklerinin sel suları ile birlikte ziyan olmasını ise üzgün bakışlarla izledi.

"SEL BASKININDA ÇOK KORKTUK"
Olayda tarlası ile birlikte evi zarar gören ve evinin bahçesinin duvarı yıkılan Abdülkadir Özcan ise kendilerini yardım edilmesini istedi. Adeta bir afet yaşadıklarını dile getiren Özcan evlerinin eklentilerinde bulunan erzaklarının da ziyan olduğunu söyleyerek, yaşanan sel baskının da çok koktuklarını belirtti.

Dipevler köyü sakinlerinden Belgi Altındağ ise ürün ekili tarlalarının zarar gördüğünü ifade ederek, köyün belirli noktalarına taşkın koruma duvarlarının yapılmasını istedi.

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