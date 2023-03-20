Sel felaketi sonrası balıklar oksijensiz kalarak telef oldu | Video
Diyarbakır’da yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrası balıklar çamurlu ve lağım sularının karışmasıyla derelerde kıyıya vurdu, uzmanlar balıkların oksijensiz kalarak boğulduğunu açıkladı.
"TARLALARDA DRENAJA DİKKAT"
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tarlalarda drenaja dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak toprak kaybı ve derelerin çamurlaşmasının engellenebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, "Bunun için özellikle tarlarda drenaja dikkat etmemiz lazım, nehirlere ulaşacak toprak taşkınlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmalı. Hem toprak taşkınıyla ilgili önlem alınır hem de dere ve nehirlerimiz çamurla karışmamış olur. Çevrede yoğun yerleşim var ise atık lağım suları ve sanayi tesislerinden gelen atıklar, diğer petrol türevlerde bu sulara ulaştıklarında balıklar çamura oranla iki misli daha tehlike altında kalıyorlar. Balıkların dışında omurgasız dediğimiz pek çok balık türleri var bunlarda olumsuz etkileniyor" diye konuştu.
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