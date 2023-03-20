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Sel felaketi sonrası balıklar oksijensiz kalarak telef oldu | Video

Sel felaketi sonrası balıklar oksijensiz kalarak telef oldu | Video

20.03.2023 | 11:31

Diyarbakır’da yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrası balıklar çamurlu ve lağım sularının karışmasıyla derelerde kıyıya vurdu, uzmanlar balıkların oksijensiz kalarak boğulduğunu açıkladı.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan derelerin yağışlardan sonra taşmasıyla beraber balıklar kıyıya vurarak telef oldu. Yüzlerce balığın telef olması sonrası Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, balıkların tarım arazilerindeki gübre, lağım ve sanayi atıklarının derelerle buluşması nedeniyle balıkların oksijensiz kalarak boğulup telef olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, "Çevremizde pek çok dere ve çay var. Buralarda özellikle yağışın fazla olmasıyla çevre tarlalardan gelen çamur, tarım ilaçları, gübreler olduğu gibi derelere ulaştı. Bazı balıklar maalesef bundan genel olarak olumsuz etkileniyor. Çamur suyla buluştuğu için balıklar maalesef gerekli oksijeni suda bulamıyorlar, kıyıya geliyorlar ve orada da dışarıya vurma gerçekleşiyor. Aslında balıklarda boğulmalar meydana geliyor, oksijen alamıyorlar. Bazı balıklar dayanıklılıkları nedeniyle uygunsuz şartları geçirebiliyorlar ama bir kısmı telef oluyor" dedi.

"TARLALARDA DRENAJA DİKKAT"
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tarlalarda drenaja dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak toprak kaybı ve derelerin çamurlaşmasının engellenebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, "Bunun için özellikle tarlarda drenaja dikkat etmemiz lazım, nehirlere ulaşacak toprak taşkınlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmalı. Hem toprak taşkınıyla ilgili önlem alınır hem de dere ve nehirlerimiz çamurla karışmamış olur. Çevrede yoğun yerleşim var ise atık lağım suları ve sanayi tesislerinden gelen atıklar, diğer petrol türevlerde bu sulara ulaştıklarında balıklar çamura oranla iki misli daha tehlike altında kalıyorlar. Balıkların dışında omurgasız dediğimiz pek çok balık türleri var bunlarda olumsuz etkileniyor" diye konuştu.

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