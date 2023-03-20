Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu | Video 20.03.2023 | 10:03 Selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

JANDARMA İNCELEME YAPTI

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, "Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi" dedi.