Sel suları böyle yükseldi! İşte Şanlıurfa’daki felaketin dehşete düşüren görüntüleri… | Video

Son dakika haberi… Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 6 aylık yağışın 1 günde düştüğü Şanlıurfa'da 15, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev ve aracın sel suları altında kaldığı felaketin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar…