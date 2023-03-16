Sel suları böyle yükseldi! İşte Şanlıurfa’daki felaketin dehşete düşüren görüntüleri… | Video
Son dakika haberi… Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 6 aylık yağışın 1 günde düştüğü Şanlıurfa'da 15, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev ve aracın sel suları altında kaldığı felaketin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar…
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