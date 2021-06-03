Video Yaşam Sel sularına kapılan yaşlı adamı gençler böyle kurtardı | Video

Sel sularına kapılan yaşlı adamı gençler böyle kurtardı | Video

Sel sularına kapılan yaşlı adamı gençler böyle kurtardı | Video
03.06.2021 | 08:29

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Samsun'da şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları adamla birlikte motosikletini önüne katarak götürdü. Durumu fark eden gençler kendilerini riske atarak yaşlı adamın hayatını kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bu sırada eğimli olan bölgelerde ise sel suları önüne ne geldiyse alıp götürdü. 58 yaşındaki Orhan Çiftçi ise motosikletini dükkanın içerisine almak için dışarı çıktı. Sel şiddetiyle dengesi bozulan Çiftçi, motoruyla birlikte sel sularına kapıldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı adam bir arabanın altında kaldı. Bu sırada yükselen suyun etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına gençler yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan gençlerden 24 yaşındaki Mustafa Peker, "Arabanı oto yıkamaya getirmiştim. O sırada yağmur yoktu. Bir anda yağmur bastırınca aşağıya doğru sel olmaya başladı. Akıntı yükselmişti. Amcamız da motorunu selden kurtarayım diye kenara çekmeye çalışırken suların daha fazla yükselmesiyle beraber motorla beraber sürüklenmeye başladı. Ben de hemen bunu gördüm, müdahale etmek için koştum. Amca motorun altında kalmıştı, bir arabaya çarparak durdu. Amcayı çıkartmaya çalışırken ben de sıkıştım. Halil arkadaşımı çağırdım. O geldi yardıma. Yoksa ben de sürükleniyordum" dedi.
Hem arkadaşının hem yaşlı adamının yardımına koşan Halil İbrahim Yıldız, "Yağmur çok şiddetliydi. Diz boyumuzu aşkın su vardı. Boğulma derecesinde bir yağmur vardı. Olay anında telefonla konuşuyordum. Amcanın sele kapıldığını gördüm. Aşağı doğru koşmaya başladım. Ben gittiğimde amca motorla beraber arabanın altına girmişti. Ardından onu çıkarmaya başladık. Daha sonra bir arkadaş daha yardımcı oldu. O şekilde amcayı çok şükür sağ salim kurtardık" diye konuştu.

"AZ KALSIN BOĞULUYORDUM"
Boğulma tehlikesi geçiren Orhan Çiftçi ise, "Şiddetli yağış sonucu, rögar kapağından taşan suyun sele dönüşmesinden dolayı ben de motorumu kenara almak istemiştim. Tam o sırada motor devrildi, onunla birlikte ben de devrildim. 100-150 metre sürüklendim. Arabanın camına tutundum, az kalsın boğuluyordum. Sağ olsun arkadaşlar geldi. Beni kurtardı. Allah razı olsun. Çok şükür ucuz atlattık" şeklinde konuştu.
Olaydan sonra gençlerle bir araya gelen Orhan Çiftçi, kendisini kurtardıkları için onlara teşekkür etti.

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