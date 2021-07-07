Video Yaşam Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı | Video

Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı | Video

Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı | Video
07.07.2021 | 23:03

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Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni, evinden 2 buçuk kilometre uzaklıkta Mudurnu Çayı’nda bulundu.

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