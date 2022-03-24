Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi | Video 24.03.2022 | 10:09
02:37
14:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart Perşembe 2022 atv izle! | Video 24.03.2022 | 11:15
00:31
04:40
Müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:38
10:29
00:23
Şelale gibi akan karın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 24.03.2022 | 10:36
01:08
SON DAKİKA! Sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:21
01:12
Köpeği kurtarmak için d-100'de trafiği durdurdular | Video 24.03.2022 | 10:08
04:32
SON DAKİKA! Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 10:12
01:41
05:59
01:48
01:25
Evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu | Video 24.03.2022 | 10:02
02:16
Ayıyla böyle göz göze geldiler... Uludağ'da ayı paniği kamerada | Video 24.03.2022 | 09:57
02:12
Son Dakika: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 09:59
01:37
Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi | Video 24.03.2022 | 09:36
00:45
Artvin’de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü | Video 24.03.2022 | 09:33
05:29
450 vatandaşın hayatını kararttılar: 13 milyon vurgun yaptılar | Video 24.03.2022 | 09:18
02:24
Caddebostan'da kaza ile biten yarış kamerada | Video 24.03.2022 | 09:18
Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılarda biriken karlar vatandaşlar için adeta kabus oldu.
Bitlis'te kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde çatılarda biriken karlar havanın zaman zaman ısınması ile birlikte kütleler halinde düşüyor. Vatandaşların tehlike yaşadığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.
Önceki gün Hüsrevpaşa mahallesinde bulunan Ticaret Merkezinin çatısında biriken karlar bir anda şelale gibi aktı. Durumu fark eden bir vatandaş ise koşarak uzaklaştığı alanda karlar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Görüntülerde sosyal medyada gündem oldu.