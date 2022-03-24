Şelale gibi akan karın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılarda biriken karlar vatandaşlar için adeta kabus oldu.

Bitlis'te kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde çatılarda biriken karlar havanın zaman zaman ısınması ile birlikte kütleler halinde düşüyor. Vatandaşların tehlike yaşadığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.

Önceki gün Hüsrevpaşa mahallesinde bulunan Ticaret Merkezinin çatısında biriken karlar bir anda şelale gibi aktı. Durumu fark eden bir vatandaş ise koşarak uzaklaştığı alanda karlar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde sosyal medyada gündem oldu.