Video Yaşam Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı | Video

Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı | Video

Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı | Video
07.07.2021 | 12:57

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Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan selde mahsur kalan 100 yaşındaki vatandaş, iş makinesiyle belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dokurcun Beyciler Mahallesinde selde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç isimli vatandaş, iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılma çalışmalarına yardım eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise yaşlı kadını kucağında taşıdı.

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