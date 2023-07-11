Selde sürüklenen yapı böyle sulara gömüldü | Video

Hafta sonu Düzce il genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından, dereler taştı. Bir çok bölgede yapılar zarar gördü. Cumayeri'nde ise sel sularına kapılan bir yapı Melen Çayında sürüklenmeye başladı. Uzun süre sürüklenen yapı, daha sonra sular altına kaldı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.