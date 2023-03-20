Sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni bulundu, bebeği aranıyor | Video
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinde akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın, arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı. 25 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki Boyundere köyü yakınlarında Fatma Tekdal'ın cesedini buldu. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekipler, Fatma Tekdal'ın kayıp kızı 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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