Sele teslim olan Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü | Video
Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası otoparklar adeta araç mezarlığına dönerken milyonluk araçlarda hasar meydana geldi.
Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor. Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
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