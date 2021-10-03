Selfie çekmek isterken canından oldu | Video

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Şanlıurfa’da selfie çekmek isterken kuzeninin elindeki silahın ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeni Furkan T.'nin (17) elindeki pompalı tüfeği alarak selfie çekmek istedi. İddiaya göre Bekir Tagay, cep telefonunun kamerasını açmaya çalışırken kuzeninin elindeki tüfek ateş aldı. Göğsünden yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmaz üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen kuzeni gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.