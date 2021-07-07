Video Yaşam Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video

Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video

Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video
07.07.2021 | 09:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskın anı kamerada | Video 04:29
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskın anı kamerada | Video 07.07.2021 | 09:24
Aç kalan kurdun oğlaklara böyle saldırdı | Video 02:07
Aç kalan kurdun oğlaklara böyle saldırdı | Video 07.07.2021 | 09:26
Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video 01:00
Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video 07.07.2021 | 09:20
Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video 00:25
Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video 07.07.2021 | 09:20
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:07
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 07.07.2021 | 09:14
2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video 11:58
2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video 07.07.2021 | 08:53
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video 00:27
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2021 | 09:09
Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:49
Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | Video 07.07.2021 | 08:59
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video 00:42
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video 07.07.2021 | 08:37
Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video 04:36
Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video 07.07.2021 | 08:37
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video 03:07
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video 07.07.2021 | 08:39
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:00
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 07.07.2021 | 08:37
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri! Çiftlik Bank dolandırıcısı adliyede 01:11
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri! Çiftlik Bank dolandırıcısı adliyede 07.07.2021 | 08:28
Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada... 00:29
Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada... 07.07.2021 | 08:28
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı | Video 04:40
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı | Video 07.07.2021 | 00:44
Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video 02:37
Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video 07.07.2021 | 00:11
'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video 01:42
'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video 06.07.2021 | 22:36
Eşi kahvaltı sofrasında kaynar suyla yaktı! Kadının, 'Ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı | Video 01:41
Eşi kahvaltı sofrasında kaynar suyla yaktı! Kadının, 'Ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı | Video 06.07.2021 | 19:02
12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında verilen karar belli oldu | Video 01:34
12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında verilen karar belli oldu | Video 06.07.2021 | 17:39
SON DAKİKA: Muğla Milas’ta turistleri taşıyan otobüs alev aldı 00:21
SON DAKİKA: Muğla Milas’ta turistleri taşıyan otobüs alev aldı 06.07.2021 | 17:15

Avcılar"da girdikleri telefon mağasında işyeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı, kimliği tespit edilen arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Mahallesi'ndeki telefon satış mağazasına gelen ve işyeri sahibi ile konuşan ve dikkatini dağıtan iki şüpheliden biri tezgaha elini uzatarak 3 telefon çalarken, arkadaşı bir ara eline aldığı cihaz ile kendi fotoğrafını çekip sildi. Şüphelilerin ayrılmasından sonra incelenen 5 güvenlik kamerasında selfie çeken şüphelinin cep telefonundaki son silinenler klasöründeki sildiği fotoğrafını yok edemediği anlaşıldı. Yüzünde maske olmasına rağmen bilmeden en net fotoğrafını bırakan iki şüpheliyi yakalayabilmek için harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafının da yardımı ile bu kişileri araştırdı. İki şüpheliin hırsızlık yapılan caddedeki bir işyerine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu işyerine giden ekiplere kapıyı açan Türk vatandaşı Şevki Y., selfi çektiren kişinin içeride olmadığını ancak, hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi. Polis, kimlik ve pasaportunu ibraz edemeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.'yi gözaltına aldı. Bu kişi selfie çeken arkadaşının yine Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Çalınan üç elefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işyerinde olduğunu belirterek bunları teslim etti. Gözaltındaki şüpheli ve onu yanında bulunduran kişinin sorgusu sürerken, aranan selfie çektiren diğer suç arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İşyeri sahibi Yusuf Şakar, bu kişilerin Türkmenistan vatandaşı olduklarını ilk andan itibaren anladıklarını, polisin şüphelileri kısa sürede yakalamasına çok sevindiklerini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA