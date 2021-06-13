Video Yaşam Selimiye Camii üzerinde martıların görsel şöleni | Video

Selimiye Camii üzerinde martıların görsel şöleni | Video

Selimiye Camii üzerinde martıların görsel şöleni | Video
13.06.2021 | 09:32

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Edirne’de Selimiye Cami üzerinde martıların görsel şöleni drone ile görüntülendi.

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Mimar Sinan'ın bir dünya şaheseri olan tarihi Edirne Selimiye Cami üzerinde uçuşan martılar, drone ile görüntülendi. Martıların minareler çevresinde oluşturduğu görsel şölen, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Selimiye Cami, yeni normalleşme süreci kapsamında binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

"MARTILARIN GÖRSEL ŞÖLENİNE HAYRAN KALDIK"
Ankara'dan Edirne'ye gelen vatandaşlardan Kamil Uygun, Selimiye Camisi üzerinde uçuşan martıların oluşturduğu görsel şölene hayran kaldığını belirtti. Uygun, "Evet bizde ilk defa gördük, böyle bir camide, böyle bir olay harika şüphesiz Rabbimizi zikrediyorlar. Yani onlarda bir canlı, onlarda nefes alıyor. Bizde bu düşünceye sahip olarak, bu kuşların tavaf etmesini izledik. Camii tarihi olan ecdadımızın emanetidir. Bu cami burada bulunduğu için gönül buraya hep gelmek istiyor. Burası İstanbul gibi, Diyarbakır herhangi bir cami ama buranın bir ruhanisi var. Bende bir vatandaş olarak hani buraya gelip, burada bir vakit namaza katılmak, biraz önce dediğimiz gibi kuşların cami üzerinde tavaf etmesi mükemmel bir şeydir. Bir daha ömrümüz boyunca gelir miyiz, gelemez miyiz, bilmiyorum ama biz bu kuşları bu şekilde görünce çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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