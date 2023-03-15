Selin vurduğu deprem bölgesine askeri uçakla yardım gönderildi | Video 15.03.2023 | 15:02 Sel felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri?ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan 29 AFAD görevlisi, 2 araç ve 2 botla bölgeye gönderildi. AFAD ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı askeri alandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla Şanlıurfa'ya yola çıktı.