Video Yaşam Selin vurduğu deprem bölgesine askeri uçakla yardım gönderildi | Video
Selin vurduğu deprem bölgesine askeri uçakla yardım gönderildi | Video

Selin vurduğu deprem bölgesine askeri uçakla yardım gönderildi | Video

15.03.2023 | 15:02

Sel felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri?ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan 29 AFAD görevlisi, 2 araç ve 2 botla bölgeye gönderildi. AFAD ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı askeri alandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla Şanlıurfa'ya yola çıktı.

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