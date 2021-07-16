Video Yaşam Selin vurduğu Güneysu’da temizleme çalışmaları devam ediyor | Video

Selin vurduğu Güneysu’da temizleme çalışmaları devam ediyor | Video

Selin vurduğu Güneysu’da temizleme çalışmaları devam ediyor | Video
16.07.2021 | 10:09

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Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları belediye, özel idare ve vatandaşlar tarafından sürdürülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rize'de selden en fazla etkilenen Güneysu ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Güneysu belediyesinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerden gelen personeller de destek veriyor. İlçe merkezinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde selin getirdiği moloz yığınlarının dün kaldırılmasının ardından bu sabah saatlerinde ise yıkama ve temizlik çalışmaları başlatıldı. İş makinaları çamurları temizleyip yıkama yaparken, iş yerlerindeki hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Öte yandan hala ilçenin bazı noktalarında otoparklarda ve moloz yığınları altında kalan araçlar da bulundukları yerlerden çıkartılmaya devam ediyor.

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