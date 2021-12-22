Video Yaşam Şemdinli’de hamile kadın için ekipler seferber oldu | Video
Şemdinli’de hamile kadın için ekipler seferber oldu | Video

Şemdinli’de hamile kadın için ekipler seferber oldu | Video

22.12.2021 | 15:11

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Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı sınır köyü Günyazı’da doğum sancıları tutan 30 yaşındaki Nurten Sever için ekipler seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu ambulansa yetiştirilen Sever, hastaneye kaldırıldı.

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Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı Köyü'nde doğum sancıları başlayan 30 yaşında Nurten Sever için bölgeye ambulans gönderildi. Ancak yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yoldan dolayı ambulans ve sağlık ekipleri köye ulaşamadı.

Belli bir noktaya kadar ambulans ilerlerken, Şemdinli Kaymakamlığı Özel İdare ekipleri, yol açma çalışması başlattı. Uzun süren bir çalışma sonucu evden alınarak ambulansa yetiştirilen Nurten Sever, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansta yapılan ilk müdahalede sağlık durumunu iyi olduğu belirlenen Sever, ameliyat ile doğum yaptı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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