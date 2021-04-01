Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video

Beylikdüzü semt pazarında hoparlörden yapılan tahrik edici ‘İstanbul Sözleşmesi’ anonsu esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. CHP Beylikdüzü Kadın Kolları tarafından yapılan anonslarda, “İstanbul Sözleşmesi LGBT’liler dâhil olmak üzere herkesin haklarına sahip çıkar. Bu işleme karşı dava hakkımızı kullanıyoruz. Katledilen her kız kardeşimizin kanı, bu sözleşmeyi iptal etme çabasında olanların eline bulaşmıştır” gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ayrıca tahrik edici anonsların yanında esnaf ve vatandaşlara manipüle edici el broşürleri dağıtıldı.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; aile yapısına zarar verdiği, eşcinsel ilişkileri özendirdiği gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Toplumun her kesimi tarafından olumlu olarak karşılanan kararı hazmedemeyen bazı gruplar tehlikeli bir provokasyona imza attı.

Beylikdüzü semt pazarında hoparlörden yapılan tahrik edici 'İstanbul Sözleşmesi' anonsu esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. CHP Beylikdüzü Kadın Kolları tarafından yapılan anonslarda, "İstanbul Sözleşmesi LGBT'liler dâhil olmak üzere herkesin haklarına sahip çıkar. Bu işleme karşı dava hakkımızı kullanıyoruz. Katledilen her kız kardeşimizin kanı, bu sözleşmeyi iptal etme çabasında olanların eline bulaşmıştır" gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ayrıca tahrik edici anonsların yanında esnaf ve vatandaşlara manipüle edici el broşürleri dağıtıldı.