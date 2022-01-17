Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Şüphelinin ablası Müge Anlı'da konuştu | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.