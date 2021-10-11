Video Yaşam Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş!
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş!

Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş!

11.10.2021 | 14:32

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İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Talihsiz genç kadının kendisini öldüren kişinin sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıkarken, genç kızı öldürdükten sonra kendi hayatına da son veren kişinin evinden intihar mektubu çıktığı öğrenildi.

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Olay dün sabah saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlkay Ayeş (25), Sena Altan'ın (24) evine gitti. Burada Sena Altan ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı. Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVGİLİ OLMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan meydana gelen korkunç olay ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e üniversite okumak için gelen ve daha sonra İzmir'de bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan Sena Altan'ın, olayın yaşandığı eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Cinayeti işleyen ve daha sonra kendi hayatına son veren İlkay Ayeş'in uzun süredir sevgili olma teklifinde bulunduğu ancak Sena Altan'ın bu teklife olumsuz yanıt verdiği, Ayeş'in de İstanbul'dan İzmir'e gelerek olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

EVİNDEN İNTİHAR NOTU ÇIKMIŞ
Ayrıca psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlkay Ayeş'in, İstanbul'daki evinden çıkmadan önce intihar notu bıraktığı iddia edildi.

Sena Altan'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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