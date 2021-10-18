Sena Altan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Sena’nın cinayete kurban gitmeden kısa bir süre önce çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Sena arkadaşları tarafından çekilen videoda müzik aleti kabak kemaneyi çalarken görülüyor. Sena müzik aletini çalarken ev arkadaşı Büşra Doğan’a ‘Cızırdamıyor mu?’ diye soruyor. Büşra Doğan ise, “Normalde cızırdaması lazım. Yapabiliyorsun işte’ diye cevap veriyor.