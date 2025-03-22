Senet imzalattıkları şahısların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 kişi yakalandı | Video
Elazığ’da yüksek faizle borç verdikleri şahıslardan senet alan ve borcunu ödeyemeyen şahsıların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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