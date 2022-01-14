Video Yaşam Sepet sepet sigara çaldılar, polisin titiz incelemesi sonucu yakalandılar | Video
Sepet sepet sigara çaldılar, polisin titiz incelemesi sonucu yakalandılar | Video

Sepet sepet sigara çaldılar, polisin titiz incelemesi sonucu yakalandılar | Video

14.01.2022 | 09:59

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Kağıthane'de bir marketten 30 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar, polisin yaklaşık 3 bin aracı tek tek incelemesi sonucu yakalandı.

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İstanbul Kağıthane'de marketin kağıdını levye ile açan çete sigaraları sepete doldurup çaldı. Saniyeler içinde 30 bin liralık sigara alan çete geldikleri araçla kayıplara karıştı. Ne bulursa çalıp kaçtı. Soygun anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu tespit edip, il genelinde aynı model 3 bin adet aracı tek tek sorgulayarak hırsızlardan birini yakaladı. Soygunu gören bir güvenlik görevlisi ise hırsızlara defalarca durun polis geliyor dedi ama kimse onu dinlemedi.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz 25 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, kapalı kasa bir minibüsle Mevlüt A.'ya ait bir markete gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan 30 bin lira değerinde sigarayı dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KÜÇÜK HASAR DETAYI

Hırsızların geldiği aracın plakasının çalıntı olduğunu, 34 VH 2910 olan plakanın Bağcılar'dan çalındığını ve aracın sol üst köşesinde 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, il genelinde araç ve modelden toplamda 3 bin adet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günlerce araçları tek tek inceleyerek hırsızlıkta kullanılan aracın gerçek plakasının 34 ESG 304 olduğunu buldu. Araç sahibin de çeşitli suçlardan 25 adet kaydı olan Ufuk Can B. (21) olduğunu tespit etti.

O ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ

Devam edenler çalışmalarda şahsın Pendik'te olduğunu belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kilometrelerce yol giderek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, Eyüpsultan'taki evinde ise yapılan aramalarda 2 adet inşaat eldiveni ve 2 adet boyunluk ele geçirildi.

POLİS GELİYOR DEDİ DAHA HIZLANDILAR

Öte yandan bir sitenin güvenlik görevlisi de, soyguna tanık oldu. Güvenlik görevlisi, bir yandan şüphelileri cep telefonuyla görüntülerken, diğer yandan da onları durdurmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırarak dakikalarca uğraştı ancak şüpheliler hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yakalanan ve emniyette ifadesi alınarak adli işlemi yapılan Ufuk Can B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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