Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı
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OTOMATİK OYNAT
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Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı 03.05.2021 | 13:21
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Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması! 03.05.2021 | 08:38
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İstanbul Bayrampaşa’da camı açık şekilde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinden telefon çalan Y.D. ile çalıntı telefonu satın aldığı belirlenen Ö.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.D.’nin aynı gün içerisinde “hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı! Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yine adliyeye sevk edildi.