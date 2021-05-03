Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı

İstanbul Bayrampaşa’da camı açık şekilde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinden telefon çalan Y.D. ile çalıntı telefonu satın aldığı belirlenen Ö.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.D.’nin aynı gün içerisinde “hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı! Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yine adliyeye sevk edildi.