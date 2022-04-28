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OTOMATİK OYNAT
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At yarışı oynayan adam kalbine yenik düştü | Video 28.04.2022 | 13:43
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Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 28.04.2022 | 13:15
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Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 28.04.2022 | 13:12
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Yüksekova’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu | Video 28.04.2022 | 13:11
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Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 28.04.2022 | 13:11
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İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video 28.04.2022 | 12:36
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Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
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Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 28.04.2022 | 10:58
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2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54
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30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
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23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
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Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kafenin restoran kısmında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.