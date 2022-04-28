Video Yaşam Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video
Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video

Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video

28.04.2022 | 13:11

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kafenin restoran kısmında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Ekici Mahallesi Ali Babacan Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin restoran kısmında sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü yan tarafta bulunan işyerine de sıçradı. Yangın kafenin bulunduğu apartmanın üst katlarını da etkiledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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