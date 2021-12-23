Video Yaşam Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı | Video
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı | Video

Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı | Video

23.12.2021 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video 00:40
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video 23.12.2021 | 12:36
İstanbul’da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video 04:51
İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video 23.12.2021 | 12:36
Kayseri’de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı | Video 04:00
Kayseri'de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
Afganistan’da kendisinden kaçan eşini Türkiye’de öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı | Video 00:40
Afganistan’da kendisinden kaçan eşini Türkiye’de öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video 02:57
2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
Aksaray’da öğretmen, küçük öğrencisini tekme tokat böyle dövdü | Video 02:13
Aksaray'da öğretmen, küçük öğrencisini tekme tokat böyle dövdü | Video 23.12.2021 | 12:36
Son Dakika: Aksaray’da öğrencisini tokat ve yumrukla dövmüştü! O öğretmen için karar verildi: Görevine... | Video 06:12
Son Dakika: Aksaray'da öğrencisini tokat ve yumrukla dövmüştü! O öğretmen için karar verildi: Görevine... | Video 23.12.2021 | 12:16
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 01:19
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 23.12.2021 | 12:07
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video 04:47
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video 23.12.2021 | 11:24
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki kayıp Özlem Türkmenli olayında son dakika... 08:10
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki kayıp Özlem Türkmenli olayında son dakika... 23.12.2021 | 11:26
Karlıova’da kar yağışı yerini soğuğa bıraktı | Video 01:50
Karlıova’da kar yağışı yerini soğuğa bıraktı | Video 23.12.2021 | 11:23
Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı | Video 01:30
Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı | Video 23.12.2021 | 11:11
Palandöken geçidinde nefes kesen kar mücadelesi | Video 09:31
Palandöken geçidinde nefes kesen kar mücadelesi | Video 23.12.2021 | 10:19
Seren Serengil’in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı | Video 01:05
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı | Video 23.12.2021 | 11:11
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti | Video 02:06
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti | Video 23.12.2021 | 11:11
Tuzla’da iş arkadaşının başına penseyi böyle fırlattı | Video 04:08
Tuzla'da iş arkadaşının başına penseyi böyle fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:06
SON DAKİKA: Müge Anlı’da gözleri yaşartan anlarda şok tepki Ben onu yüzünü... 10:50
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlarda şok tepki "Ben onu yüzünü..." 23.12.2021 | 11:04
Karlı yolda frene bastı, kayarak sitenin bahçesine böyle düştü | Video 00:17
Karlı yolda frene bastı, kayarak sitenin bahçesine böyle düştü | Video 23.12.2021 | 11:11
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu! 6 milyon 400 bin adet... | Video 00:56
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 6 milyon 400 bin adet... | Video 23.12.2021 | 10:26
Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı 00:33
Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı 23.12.2021 | 10:59

Şarkıcı Lerzan Mutlu’ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil’in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Serengil'den şikayetçi olduğunu söyleyen Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Lerzan Mutlu ve avukatı Burak Temizer hazır bulundu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Serengil ise duruşmaya katılmadı.

''SEREN SERENGİL ZATEN BU SES KAYDINI BİRÇOK KİŞİ DUYSUN DİYE KASITLI OLARAK ATTI''
Duruşmada sanık Seren Serengil'i sanat camiasından dolayı tanıdığını ve kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını söyleyen müşteki Lerzan Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Olay günü bir ödül gecesine davetliydik. Davete gitmek üzere arkadaşım Gülşah Saraçoğlu'nun Nişantaşı'ndaki atölyesinde bir araya geldik. Hep birlikte arkadaşlarımızla kahve içtiğimiz sırada sanık Seren Serengil Whatsapp üzerinden Gülşah Saraçoğlu'na ses kaydı gönderdi. Sanığın benim hakkımda ettiği küfür ve hakaretleri içeren ses kaydı, ortamdaki kişilerce aynı anda ve doğrudan duyuldu, hepimiz şok olduk. Sanık Seren Serengil zaten bu ses kaydını birçok kişi duysun diye kasıtlı olarak Gülşah Saraçoğlu'na attı çünkü olay günü Gülşah'ın atölyesinde olduğumuza dair hikâye paylaşmıştık, sanık da bunun akabinde bu ses kaydını gönderdi. Sanıktan şikayetçiyim'' diye konuştu.

''AMACININ LERZAN MUTLU'YA BU SES KAYDININ İLETİLMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Duruşmada tanıklık eden Gülşah Saraçoğlu olay günü kendi iş yerinde elbise provası yaptıklarını söyleyerek, "Elbise provası yaptığımız sırada sanık Seren Serengil'den bana sesli bir mesaj geldi. Ses kaydını açtığımda konuyu Lerzan'a getirip hakaret içeren sözler söylemeye başladı. Olay öncesinde müştekinin benim atölyeme geleceğini bildiği için bilerek ve kasıtlı olarak bana ses kaydı gönderdi. Sanığın amacının müşteki Lerzan Mutlu'ya bu ses kaydının duyurulması olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Burak Temizer ise, sanığın ses kaydı attığı kişi Gülşah Saraçoğlu'nun müvekkilinin en yakın arkadaşı olduğunu ve müvekkiline haber vereceğini bilerek ses kaydı attığını belirterek, sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in sonraki celse hazır edilmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu hakkında sosyal medyada bulunan bir görselin altında müştekiyi kastederek hakaret içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Gülşah Saraçoğlu'na müştekiye hitaben küfür ve hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği anlatıldı.

Şüpheli Seren Serengil'in alınan savunmasında söz konusu sözleri söylemediğinin kaydedildiği iddianamede, tanıkların hakaret içerikli sözleri duydukları aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu'ya söylediği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtilerek şüphelinin 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar kadar cezalandırılması talep edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA