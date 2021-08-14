Seren Serengil'in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil'den flaş Instagram paylaşımı

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor. Ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeniden bıçak altına yattı ve safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hemen ayaklanan ünlü sunucu, Söylemezsem Olmaz'ın tanıtım çekimlerine katıldı. Seren Serengil'in son hali takipçilerini endişelendirdi.