Serenay Sarıkaya, 'Dilek Taşı'nı söyledi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video 20.10.2020 | 18:19
00:47
02:00
00:54
Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video 20.10.2020 | 18:19
01:08
01:35
ABD, uçuşa engel olmuştu. Dışişleri devreye girdi, sorun çözüldü | Video 20.10.2020 | 18:15
00:57
00:18
Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video 20.10.2020 | 18:15
00:15
Serenay Sarıkaya, 'Dilek Taşı'nı söyledi | Video 20.10.2020 | 18:06
04:04
01:46
00:16
Antalya’da teknelerle kıyasıya yarışan yunus balıkları kamerada | Video 20.10.2020 | 15:53
00:56
01:21
Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 20.10.2020 | 13:47
01:05
17:35
05:57
Müge Anlı'da son dakika! Canlı yayında gözyaşları sel oldu... | Video 20.10.2020 | 12:27
00:50
Masumlar Apartmanı 6. Bölüm (20 Ekim 2020 Salı) Fragmanı! 20.10.2020 | 12:10
01:08
Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim'in Youtube programını izledi. Seyirciler arasında yer alan oyuncu programın bir bölümünde "Dilek Taşı" şarkısını seslendirdi. Sarıkaya'nın yorumu büyük beğeni topladı ve alkış aldı.