Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2024 | 10:26 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a Beykoz'da silahlı saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, otomobili kullanan E.Ü., şüphelilere yataklık yapan Y.G ile olaya karışan M.A. ve İ.T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.