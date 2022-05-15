Seri imalatta suçüstü yakaladılar | Video

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İstanbul’da bir kişi; tütün sarma makinesiyle seri bir şekilde kaçak sigara imalatı yaparken Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde seri bir şekilde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. İş yerinin sorumlusu M.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda 400 adet kaçak sigara, bir tütün sarma makinesi ve 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. M.A. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.