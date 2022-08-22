Video Yaşam Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video
Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

22.08.2022 | 14:22

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Antalya'nın Serik ilçesinde, banka para nakil aracıyla, otomobilin çarpıştığı kazada, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

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Kaza Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi yolunda meydana geldi. Mr Suhanculam'ın kullandığı otomobil, eski köprü kavşağında sürücüsü belirlenemeyen banka para nakil aracına çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle önce kaldırıma sonrada devrilip yan yattı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Suhanculam ile yolcu Mr. Ahvaz Bax yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki yabancı uyruklu vatandaşın durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Banka nakil aracı sürücüsü, "Belek'ten geliyordum. Önümdeki araç sol şeritteydi. Bir anda sola sinyal verdi yol ağzında. Sellektör ve kornoya bastım ama görmedi. Araca vurduktan sonra yan yattık" şeklinde konuştu.

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