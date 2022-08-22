Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

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Antalya'nın Serik ilçesinde, banka para nakil aracıyla, otomobilin çarpıştığı kazada, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Banka nakil aracı sürücüsü, "Belek'ten geliyordum. Önümdeki araç sol şeritteydi. Bir anda sola sinyal verdi yol ağzında. Sellektör ve kornoya bastım ama görmedi. Araca vurduktan sonra yan yattık" şeklinde konuştu.