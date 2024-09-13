Video Yaşam Serik'te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video
Serik'te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video

Serik'te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video

13.09.2024 | 12:46

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda ruhsatsız 45 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, İ.G.'nin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. İ.G.'nin aracında yapılan aramada 9 mm çapında ruhsatsız 45 tabanca ile bunlara ait 45 şarjör ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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