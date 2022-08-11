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OTOMATİK OYNAT
02:34
00:58
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 16:49
01:07
Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video 11.08.2022 | 16:46
02:16
01:08
Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 11.08.2022 | 16:20
02:11
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 11.08.2022 | 16:20
00:45
Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:24
00:20
Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
02:31
Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
00:55
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
02:23
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İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
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Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
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Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
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Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
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Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
Antalya'nın Serik ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.