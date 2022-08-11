Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Antalya'nın Serik ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik mahallesinde saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde oturan Gülhan K.'ye, otomobille gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile 9 el ateş açıldı. Şahıs göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülhan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Gülhan K.'nin toptancı halinde komisyoncu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.