Video Yaşam Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video
Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video

Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video

02.08.2023 | 12:35

Mardin'de sıcaktan bunalan bir vatandaş serinlemek için girdiği fıçıda boğulmaktan son anda kurtuldu.

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