Serinlemek istediği suda hayatını kaybetti | Video
Adıyaman’da, bir kişi serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.
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