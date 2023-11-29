Video Yaşam Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video

Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video

29.11.2023 | 08:56

Bursa'da bir otomobil şerit değiştirirken belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Taner A. (33), şerit değiştirirken önünde bulunan belediye otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Taner A. (33), yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Taner A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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